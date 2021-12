Saman Abbas: Un’Ipotesi Riaccende la Speranza! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Saman Abbas: dopo una serie di novità poco incoraggianti, spunta Un’Ipotesi che Riaccende la speranza sulla possibilità che la ragazza possa essere prima o poi ritrovata in vita. Ecco su quali basi… Il caso di Saman Abbas continua a tenere con il fiato sospeso. Il desiderio che la giovane pakistana possa essere ritrovata è sempre molto, anche se la speranza nelle ultime settimane si è lentamente affievolita. Ora, però, delle nuove dichiarazioni riaprono la possibilità che Saman non sia più in Italia ma che possa essere ancora viva. Ecco che cosa sta succedendo. Saman Abbas: l’ipotesi di Hussain Sajad sulla scomparsa! Il caso di Saman Abbas, tra molti dubbi, è ancora avvolto nel mistero. La ragazza è ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 20 dicembre 2021): dopo una serie di novità poco incoraggianti, spuntachela speranza sulla possibilità che la ragazza possa essere prima o poi ritrovata in vita. Ecco su quali basi… Il caso dicontinua a tenere con il fiato sospeso. Il desiderio che la giovane pakistana possa essere ritrovata è sempre molto, anche se la speranza nelle ultime settimane si è lentamente affievolita. Ora, però, delle nuove dichiarazioni riaprono la possibilità chenon sia più in Italia ma che possa essere ancora viva. Ecco che cosa sta succedendo.: l’ipotesi di Hussain Sajad sulla scomparsa! Il caso di, tra molti dubbi, è ancora avvolto nel mistero. La ragazza è ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. Perché gl… - ilgiornale : Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. P… - GesuinaPili : @T_h_e__J_ok_e_r @catlatorre Lei invece mi può spiegare la relazione che passa tra background di Saman Abbas e back… - NonunadimenoF : RT @eccapecca: Saman Abbas, il dolore della pm: 'Il corpo forse non lo troveremo mai' #nonunadimeno - Nutizieri : Saman Abbas, la pm Musti: 'Forse non troveremo mai il suo corpo' -