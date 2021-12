Salernitana, Fabiani: «Si è aggiunto un secondo caso positivo in squadra. L’ASL…» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato a SeiGranata del focolaio COVID in casa granata Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha parlato a SeiGranata del focolaio COVID che sta colpendo il club campano. Queste le parole riportate da TuttoSalernitana. COVID – «Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra, oltre ad alcuni dello staff di cui uno sintomatico. Ci atteniamo alle disposizioni dell’Asl, abbiamo prenotato un aereo privato per domani ma aspettiamo cosa dice l’Asl che oggi non ci ha fatto partire sulla società. non posso interagire con i trustee e loro non possono interagire con l’amministratore. Sappiamo quello che ci dicono tramite comunicati. La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato a SeiGranata del focolaio COVID in casa granata Angelo, ds della, ha parlato a SeiGranata del focolaio COVID che sta colpendo il club campano. Queste le parole riportate da Tutto. COVID – «Si èunnel gruppo, oltre ad alcuni dello staff di cui uno sintomatico. Ci atteniamo alle disposizioni dell’Asl, abbiamo prenotato un aereo privato per domani ma aspettiamo cosa dice l’Asl che oggi non ci ha fatto partire sulla società. non posso interagire con i trustee e loro non possono interagire con l’amministratore. Sappiamo quello che ci dicono tramite comunicati. La ...

Advertising

CalcioNews24 : L'annuncio di #Fabiani - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Fabiani: 'Si è aggiunto un secondo caso positivo in squadra. Aspettiamo l'ASL' - TuttoSalerno : Fabiani a SeiGranata: 'Ci sono due calciatori positivi al Covid, la Salernitana è una delle poche squadre a non ave… - m_angella14 : @addestrato @NicholasStranie @acspezia Anni fa un allenatore di serie A in una intervista mi disse: 'La società è t… - Calciopuntgoal : SALERNITANA, FABIANI PARLA A RADIO RAI UNO: “LOTITO NON PUO’ FARE PIU’ NIENTE,SERVE UN PRESIDENTE A SALERNO C’E’MOL… -