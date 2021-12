Roma, Abraham ritrovato grazie al cambio modulo (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Roma ritrova la vena realizzativa di Tammy Abraham grazie al cambio modulo utilizzato da Mourinho nelle ultime partite La Roma ritrova gol e vittoria nel segno di Tammy Abraham. L’attaccante inglese nelle ultime partite sembra rinato e il tutto grazie anche al cambio di modulo che Mourinho sta adottando anche per sopperire alle assenze. 8 gol nelle ultime 8 partite dopo un bottino misero da inizio campionato, sono un ottimo punto di ripartenza per Abraham che ora non vuole smettere di segnare per portare sempre più punti alla causa della Roma. Al suo fianco sembra essere agevolato anche Zaniolo, che in una posizione più centrale può far rendere al meglio quelle che sono le sue ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laritrova la vena realizzativa di Tammyalutilizzato da Mourinho nelle ultime partite Laritrova gol e vittoria nel segno di Tammy. L’attaccante inglese nelle ultime partite sembra rinato e il tuttoanche aldiche Mourinho sta adottando anche per sopperire alle assenze. 8 gol nelle ultime 8 partite dopo un bottino misero da inizio campionato, sono un ottimo punto di ripartenza perche ora non vuole smettere di segnare per portare sempre più punti alla causa della. Al suo fianco sembra essere agevolato anche Zaniolo, che in una posizione più centrale può far rendere al meglio quelle che sono le sue ...

