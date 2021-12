Rinnovo Perisic | Inter e giocatore ancora distanti | le ultime

(Di lunedì 20 dicembre 2021): le parti sonoper quanto riguarda le cifre del nuovo accordo. Lesulla trattativa In casacontinua a tenere banco ildi contratto di Ivan. L’esterno croato, scrive la Gazzetta dello Sport, punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. La dirigenza nerazzurra propone un prolungamento per i prossimi due anni con un ingaggio da 3,5-4 milioni, mentre l’ex Bayern Monaco punta ad uncon stipendio attuale (5 milioni di euro annui) o addirittura superiore., fa sapere la Rosea, si trova bene a Milano e spera di trovare un’intesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

