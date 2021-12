Renzi, “Quelli che dicevano: ‘o Conte o morte’, adesso dicono che Mario Draghi è insostituibile”! (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Matteo Renzi. Crescono i contagi: la variante Omicron è meno dannosa ma più contagiosa delle precedenti. L’unica soluzione è il vaccino. E per questo ho parlato ieri con Roberto Speranza. La mia proposta e semplice: la terza dose deve essere fatta cinque mesi dopo la prima dose e non dopo la seconda dose. Perché? Così facendo possiamo accelerare sul mettere in sicurezza quanti Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Matteo. Crescono i contagi: la variante Omicron è meno dannosa ma più contagiosa delle precedenti. L’unica soluzione è il vaccino. E per questo ho parlato ieri con Roberto Speranza. La mia proposta e semplice: la terza dose deve essere fatta cinque mesi dopo la prima dose e non dopo la seconda dose. Perché? Così facendo possiamo accelerare sul mettere in sicurezza quanti

Advertising

freeskipperIT : Renzi: Quelli che dicevano: 'o Conte o morte', adesso dicono che Mario Draghi è insostituibile! - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Manovra e soldi sprecati. Per il 60 per cento dei contribuenti sarà come prendere un caffè al bar. E non arrivano al 4… - giotim2 : RT @GiancarloDeRisi: Manovra e soldi sprecati. Per il 60 per cento dei contribuenti sarà come prendere un caffè al bar. E non arrivano al 4… - lorenzmariapia : RT @GiancarloDeRisi: Manovra e soldi sprecati. Per il 60 per cento dei contribuenti sarà come prendere un caffè al bar. E non arrivano al 4… - patripatty5 : RT @GiancarloDeRisi: Manovra e soldi sprecati. Per il 60 per cento dei contribuenti sarà come prendere un caffè al bar. E non arrivano al 4… -