No alle elezioni anticipate se Draghi va al Colle, dice Brunetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dalla lotta al Covid-19 al Quirinale, per Renato Brunetta la parola chiave è «responsabilità». Intervistato dal Corriere, il ministro della Funzione Pubblica dice: «In questi mesi l’Italia ha riscattato la sua immagine a livello europeo e internazionale. Stabilità, credibilità e affidabilità sono gli stessi valori che devono guidare i partiti nella scelta del prossimo capo presidente della Repubblica». Secondo Brunetta, «tocca ai partiti confermare la loro responsabilità, anche sul Quirinale. Ciò di cui l’Italia ha bisogno è non avere elezioni anticipate. E su questo non ho dubbi». Ma se Mario Draghi viene eletto al Colle, non si rischierebbe il voto, dice. «Sarebbe una contraddizione in termini. Servono continuità e coesione per la massima performance ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dalla lotta al Covid-19 al Quirinale, per Renatola parola chiave è «responsabilità». Intervistato dal Corriere, il ministro della Funzione Pubblica: «In questi mesi l’Italia ha riscattato la sua immagine a livello europeo e internazionale. Stabilità, credibilità e affidabilità sono gli stessi valori che devono guidare i partiti nella scelta del prossimo capo presidente della Repubblica». Secondo, «tocca ai partiti confermare la loro responsabilità, anche sul Quirinale. Ciò di cui l’Italia ha bisogno è non avere. E su questo non ho dubbi». Ma se Marioviene eletto al, non si rischierebbe il voto,. «Sarebbe una contraddizione in termini. Servono continuità e coesione per la massima performance ...

Advertising

meb : Un grande in bocca al lupo a @valerio_casini candidato con @ItaliaViva per il collegio Roma I alle elezioni supplet… - raffaellapaita : Alla conferenza stampa di presentazione di @valerio_casini, nostro candidato alle elezioni suppletive alla Camera.… - ricpuglisi : Trovo gradevole che -per le elezioni suppletive di Roma- il @pdnetwork candidi Massimo D'Alema. Mi sembra una bel… - cclatwe : La burocrazia statalista reazionaria (di destra e di sinistra) continua a fare danni alle casse dello Stato (dei ci… - KassaiKarim : @renatobrunetta @Corriere No alle elezioni anticipate perché sapete che andreste a casa un nano secondo dopo. Ma ta… -

Ultime Notizie dalla rete : alle elezioni Il verdetto del nuovo processo a Suu Kyi è rinviato al 27 dicembre Le accuse si riferiscono alle prime ore del colpo di stato , quando soldati e polizia fecero ... tra cui corruzione (punibile con 15 anni di carcere) e brogli elettorali nelle elezioni che il partito ...

Cile, ballottaggio elezioni presidenziali: vince Gabriel Boric ... elezioni Assemblea costituente: vincono sinistra e radicali Nel suo primo discorso da presidente eletto del Cile, Boric si è rivolto alle molte migliaia di persone che lo hanno aspettato per ore ...

Viterbo - Storico risultato per Tuscia Tricolore alle elezioni provinciali Paolo Gianlorenzo R.BRUNETTA (Intervista a ‘Il Corriere della Sera’): “Draghi al Quirinale? La scelta spetta ai partiti. No alle elezioni anticipate” Draghi si candiderà? O è meglio che resti a Palazzo Chigi e che i partiti implorino Mattarella per il bis? «Alla presidenza della Repubblica non ci si candida. Tocca alle forze politiche confermare la ...

Il centrosinistra si conferma maggioranza in consiglio provinciale Otto consiglieri al centrosinistra, tre a Fratelli d’Italia e uno al centrodestra, nessuno ai 5 Stelle. È questo l’esito delle elezioni provinciali che si sono tenute ...

Le accuse si riferisconoprime ore del colpo di stato , quando soldati e polizia fecero ... tra cui corruzione (punibile con 15 anni di carcere) e brogli elettorali nelleche il partito ......Assemblea costituente: vincono sinistra e radicali Nel suo primo discorso da presidente eletto del Cile, Boric si è rivoltomolte migliaia di persone che lo hanno aspettato per ore ...Draghi si candiderà? O è meglio che resti a Palazzo Chigi e che i partiti implorino Mattarella per il bis? «Alla presidenza della Repubblica non ci si candida. Tocca alle forze politiche confermare la ...Otto consiglieri al centrosinistra, tre a Fratelli d’Italia e uno al centrodestra, nessuno ai 5 Stelle. È questo l’esito delle elezioni provinciali che si sono tenute ...