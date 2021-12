Modello 'pancake' o 'piramide'? Ricucire i divari urbani tra Nord e Sud

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Negli anni Sessanta “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano poneva la questione della disordinata espansione delle Città, con la costituzione di hinterland fatti di “case su case, catrame e cemento”. Da allora nel mondo lo sviluppo urbano è stato fortissimo: oggi il 55% delle persone vive nelle città e le previsioni delle Nazioni Unite stimano che nel 2050 quasi il 70% dell’intera popolazione risiederà in contesti. Secondo il Rapporto 2021 “City Form to Promote Sustainable Growth”, curato dalla Banca Mondiale, sviluppo economico ed urbano sono fenomeni strettamente connessi e le dinamiche della crescita dello spazio sono collegate ai processi di crescita dell’economia e delle istituzioni. Vengono contrapposti due modelli di sviluppo, uno definito “” (frittella) delle città con bassi livelli di produttività e modesto sviluppo ...