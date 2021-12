Milan, 10mila euro di multa per i cori contro i napoletani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mstrandrea, ha inflitto 10mila euro di ammenda al Milan “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”, nel corso della sfida contro il Napoli di ieri sera a San Siro. Nel resto dell’ultima giornata, sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mstrandrea, ha inflittodi ammenda al“per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”, nel corso della sfidail Napoli di ieri sera a San Siro. Nel resto dell’ultima giornata, sono L'articolo

Advertising

_Sport_Calcio_ : #MilanNapoli, multa da 10mila euro al Milan per i cori e gli insulti dei propri tifosi ai danni di quelli napoletan… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: #MilanNapoli, multa da 10mila euro al Milan per i cori e gli insulti dei propri tifosi ai danni di quelli napoletani ht… - fisco24_info : In A 3 fermati per un turno, multa Milan per cori: Ammenda di 10mila euro a club rossonero - Ilcasciavit1 : RT @MilanNewsit: Giudice Sportivo, ammenda di 10mila euro al Milan per cori di discriminazione territoriale contro il Napoli - napolista : Giudice Sportivo: multa di 10mila euro al #Milan per i cori contro i napoletani I cori si sono sentiti distintamen… -