Mertens: «Mi fido tanto di Elmas, ma a volte dorme e allora devo svegliarlo»

Arrivano altre dichiarazioni di Dries Mertens rilasciate in occasione della presentazione del calendario del Napoli. Stavolta, a riportarle, è Radio Kiss Kiss Napoli. "Sono arrivato giovane, abbiamo tanti giovani ora. Quando arrivai io non fu facile, poi con l'esperienza puoi crescere. Quando sono arrivato c'era Hamsik: lo guardavo, era il simbolo di Napoli. Stessa cosa Paolo Cannavaro. Penso che i ragazzi che arrivano oggi guardano me, Insigne o Koulibaly. Se pensi a Napoli pensi a questi giocatori. Ai miei tempi erano Hamsik e Cannavaro. Diciamo sempre di sudare la maglia, di giocare bene e per i tifosi, ma devi capire questa città perché ti dà qualcosa di speciale. I tifosi sono malati e dopo tanti anni diventi anche tu un po' malato di questa maglia e di questi colori. Oggi voglio dare una mano ai giocatori". Mertens ha parlato anche di ...

