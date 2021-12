Match a rischio tra Udinese e Salernitana: i granata non partono per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Covid torna a preoccupare la Serie A. La partita in programma domani tra Udinese e Salernitana è a rischio, questi sono gli aggiornamenti riportati dall’ANSA: “La Salernitana non parte oggi per Udine, dove domani è attesa dall’ultima partita del girone di andata contro l’Udinese, per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l’azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio”. A questo punto si deve attendere l’esito dei tamponi molecolari in serata per capire se la partita non si giocherà oppure se la Salernitana potrà ugualmente andare ad Udine nella giornata di domani. Il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Covid torna a preoccupare la Serie A. La partita in programma domani traè a, questi sono gli aggiornamenti riportati dall’ANSA: “Lanon parte oggi per, dove domani è attesa dall’ultima partita del girone di andata contro l’, per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l’azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio”. A questo punto si deve attendere l’esito dei tamponi molecolari in serata per capire se la partita non si giocherà oppure se lapotrà ugualmente andare adnella giornata di domani. Il ...

