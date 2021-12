L’avviso comparso ieri su Dazn non ha nulla a che vedere con la concurrency (Di lunedì 20 dicembre 2021) Molti utenti di Dazn, nella giornata di ieri, sono stati raggiunti da un messaggio che ha interrotto, per qualche minuto, la visione della partita in palinsesto. Il messaggio avvisava gli utenti della presenza di più dispositivi collegati contemporaneamente: «Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi. Puoi guardare Dazn solo su due dispositivi contemporaneamente». Il consiglio di Dazn era quello di aprire l’app, di verificare la presenza di più dispositivi connessi e di rimuoverne uno per continuare a vedere la partita. In realtà, alcuni utenti hanno segnalato la cosa proprio perché – in quel momento – avevano un solo dispositivo sintonizzato su Dazn. LEGGI ANCHE > Di cosa si è discusso nell’incontro tra Giorgetti e Dazn Dispositivi contemporanei su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Molti utenti di, nella giornata di, sono stati raggiunti da un messaggio che ha interrotto, per qualche minuto, la visione della partita in palinsesto. Il messaggio avvisava gli utenti della presenza di più dispositivi collegati contemporaneamente: «Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi. Puoi guardaresolo su due dispositivi contemporaneamente». Il consiglio diera quello di aprire l’app, di verificare la presenza di più dispositivi connessi e di rimuoverne uno per continuare ala partita. In realtà, alcuni utenti hanno segnalato la cosa proprio perché – in quel momento – avevano un solo dispositivo sintonizzato su. LEGGI ANCHE > Di cosa si è discusso nell’incontro tra Giorgetti eDispositivi contemporanei su ...

Advertising

rosatoeu : Dazn, partita interrotta e messaggio all'utente: il giallo dei dispositivi connessi. A molti tifosi collegati per v… - HYUBTEA : @smolmavi mi è comparso l’avviso sul telefono :( l’ho cambiata subito e sembra non essere successo nulla ma ho semp… - HeelGianz : @Psi0_ @Capolii21 In gara era comparso l'avviso di sdoppiarsi solo alle macchine tra Lewis e Max -

Ultime Notizie dalla rete : L’avviso comparso Dazn, partita interrotta e messaggio all'utente: il giallo dei dispositivi connessi La Repubblica