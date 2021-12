La tattica di Draghi per arrivare al Quirinale: il messaggio (nascosto) ai partiti. Il retroscena (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita che dovrà designare il prossimo presidente della Repubblica è come un pendolo che oscilla tra Mario Draghi e Silvio Berlusconi. Allo stato attuale delle cose è proprio il premier a volere scalare il Colle. Lui non parla ma prepara la tattica. E più i partiti della sua attuale maggioranza Brancaleone lo vogliono a Palazzo Chigi, più Draghi coltiva le sue ambizioni quirinalizie. Un retroscena di Libero, descrive così la situazione: Draghi, la tattica per il Quirinale “Il più attivo nel mettere in piedi una strategia è proprio Mario Draghi. L’ultimo endosement europeo di Ursula von der Leyen è solo la conferma di una volontà di dare una mano a SuperMario a raggiungere il Colle”. Tutti si sbracciano per lodarne l’operato, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita che dovrà designare il prossimo presidente della Repubblica è come un pendolo che oscilla tra Marioe Silvio Berlusconi. Allo stato attuale delle cose è proprio il premier a volere scalare il Colle. Lui non parla ma prepara la. E più idella sua attuale maggioranza Brancaleone lo vogliono a Palazzo Chigi, piùcoltiva le sue ambizioni quirinalizie. Undi Libero, descrive così la situazione:, laper il“Il più attivo nel mettere in piedi una strategia è proprio Mario. L’ultimo endosement europeo di Ursula von der Leyen è solo la conferma di una volontà di dare una mano a SuperMario a raggiungere il Colle”. Tutti si sbracciano per lodarne l’operato, ...

