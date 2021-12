Fedez commenta la sua esibizione ad Amici 2021: “Mi sto vergognando tantissimo”, le spiegazioni del cantante (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fedez colleziona successi uno dopo l’altro. Il suo nuovo disco sta scalando le vette delle classifiche e, da poco, il rapper è protagonista anche di una docuserie: The Ferragnez. Il programma di Prime Video, racconta la vita della famosa coppia e delle loro famiglie. Inoltre, i due influencer vengono filmati anche durante le loro sedute di terapia di coppia. Fedez è stato protagonista anche di alcuni importanti gesti di solidarietà. Il rapper e la moglie hanno effettuato, infatti, un’ingente offerta per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, durante il lockdown. Di recente, il rapper ha effettuato una donazione anche ad Amici di Tog. Il rapper è stato protagonista anche della puntata del 19 dicembre di Amici 2021. Fedez ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)colleziona successi uno dopo l’altro. Il suo nuovo disco sta scalando le vette delle classifiche e, da poco, il rapper è protagonista anche di una docuserie: The Ferragnez. Il programma di Prime Video, racconta la vita della famosa coppia e delle loro famiglie. Inoltre, i due influencer vengono filmati anche durante le loro sedute di terapia di coppia.è stato protagonista anche di alcuni importanti gesti di solidarietà. Il rapper e la moglie hanno effettuato, infatti, un’ingente offerta per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, durante il lockdown. Di recente, il rapper ha effettuato una donazione anche addi Tog. Il rapper è stato protagonista anche della puntata del 19 dicembre diha ...

