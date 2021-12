Federalberghi Capri | Gargiulo | Alberghi chiusi a prescindere dalla pandemia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Che glirestinodurante le festività di fine anno non è una novità – precisa– Avviene ogni anno dopo la chiusura della stagione estiva a fine ottobre. Riaprire per pochi giorni significherebbe rimettere in moto le strutture ricettive in anticipo per potersi presentare nelle condizioni ottimali per accogliere gli ospiti e per le nostre aziende non ne vale la pena. Glirestano”. Il presidente diIsola di, Sergio, precisa il senso di alcune sue dichiarazioni apparse questa mattina sugli organi di stampa. “Per quanto riguarda mie presunte affermazioni su feste ...