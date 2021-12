Denise Pipitone | il comico Sgargabonzi assolto | era accusato di aver diffamato Piera Maggio

(Di lunedì 20 dicembre 2021)perché ' il fatto non costituisce reato '. Alessandro Gori, in arte, è stato. Ilaretino eradi, la madre di, ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

l gip di Marsala, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'indagine sulla scomparsa della piccola, sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004. Gli indagati erano 4 tra cui l'ex moglie del padre naturale di, Anna Corona, che rispondeva di sequestro di persona e due ...Assolto perché ' il fatto non costituisce reato '. Alessandro Gori, in arte Sgargabonzi , è stato assolto. Il comico aretino era accusato di aver diffamato Piera Maggio , la madre di, scomparsa nel 2004. Questa la sentenza del tribunale di Arezzo. Leggi anche > ' È satira, non diffamazione : Alessandro Gori va assolto'. Era terminata così la requisitoria del ...La nuova indagine aveva visto coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm ...Si chiude la nuova indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il gip di Marsala ha archiviato l'inchiesta riaperta nel maggio 2021 ...