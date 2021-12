“Coltiviamo l’integrazione” | così a Perugia | Milano e Ragusa i migranti hanno un’occasione di inclusione grazie all’agricoltura – Le storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Esraa ha 30 anni, è mamma di tre bambini e viene dall’Egitto: aha imparato a prendersi cura delle piante in un orto tra i palazzi, a cucinare lasagne, gnocchi e pesto, facendo nuove amicizie. Lot ha lasciato la Nigeria per colpa della crisi: tutti i giorni si alza alle 7 per andare a coltivare, i n un campo appena fuori, pomodori e okra, un ortaggio che ricorda profumi e sapori della sua Africa. Oltre alle verdure fa crescere anche il proprio futuro. Abdì ha 58 anni ed è scappato dalla guerra in Somalia con la sua numerosa famiglia: nel suo Paese insegnava il corano ai bambini e lavorava la terra, afa il contadino e il suo sogno è avere un giorno un campo tutto suo per poter coltivare melanzane, fave, cipolle, aglio, lattuga e datteri. Tre volti e trediverse uniti però da uno stesso ...