Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Vlahovic allunga

(Di lunedì 20 dicembre 2021)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

dalbertocarlos_ : @AnStorti Lo pigliano per il culo ma ha un miglior ratio gol/minuti di Vlahovic, Simeone ed Immobile che sono quell… - menelpallone : 3^-Barcellona P.G.: risultati, classifica e marcatori - michele20597026 : Classifica marcatori e Assist soccer league - chalcio : Super League, round-up 18ª giornata: risultati, marcatori, resoconti e classifica - PianetaBasketIT : ???? Amedeo Della Valle guida il successo della Germani Brescia sulla Vanoli Cremona con una prestazione da 23 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

I due attaccanti Dybala e Morata sono i leader nelladel gol bianconero con solamente ... Come riporta Agipronews, il ritorno tra idel mancino toscano contro il Cagliari, la sua ...serie A2 girone B: 19 Sarzana (8), 15 Castiglione (6), 14 Forte dei Marmi (7), 12 R. ...g. B: 23 Vargas (R. Matera), 16 Buralli (Castiglione), 15 E. Cinquini (Sarzana), 11 Pistelli ...Si chiude il girone di andata del Campionato di Prima Categoria. Lo Scicli C.R. al giro di boa chiude al 4° posto in classifica a 17 punti ...Calcio a 5, la squadra peloritana perde in casa con un rotondo 0-6 inflitto dal Città di Palermo La Pgs Luce Messina si è arresa (0-6) al forte Città di Palermo nella 10^ giornata del campionato di se ...