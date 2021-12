Choc | genitori trovano le ossicine dei loro bambini | Interviene la polizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il terribile episodio è successo questa domenica nel cimitero monumentale Vantiniano, dove fino a solo qualche mese riposavano le salme di ben 2.500. Brutta sorpresa – e non è la prima – per alcuniche volevano fare un dono per ricordare ibimbi mai nati o nati morti. A Brescia laL'articololedeilaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Choc genitori

il Resto del Carlino

Un video -per rafforzare un messaggio: non abbassare la guardia, la pandemia non è finita e bisogna ... quasi sempre in presenza di anziani,e nonni, che rappresentano le fasce della ...Comunità sotto1 ora fa Travolto all'alba da un treno ad Antignano, vicino Livorno. Così è ... Ieri mattina idi Francesco, che abitano proprio vicino alla caserma dei carabinieri, sono ...Il terribile episodio è successo questa domenica nel cimitero monumentale Vantiniano, dove fino a solo qualche mese riposavano le salme di ben 2.500 bambini.Roma, 20 dic. (askanews) – Un video-choc per rafforzare un messaggio: non abbassare la guardia, la pandemia non è finita e bisogna vaccinarsi per evitare che ogni giorno perdano la vita centinaia di p ...