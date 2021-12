Cagliari, l’ex calciatore al veleno su Capozucca: “Si dovrebbe vergognare!” (Di martedì 21 dicembre 2021) È tornato a colpire l’ex calciatore. Uno dei suoi ultimi bersagli era stato niente di meno che Cristiano Ronaldo in persona. Per un po’ però, si era messo l’anima in pace. Sembrava avesse detto “basta con le provocazioni e le risposte al veleno: stavolta divento serio!”. E invece, questo noi giornalisti e voi cari lettori, ce lo siamo sognato: l’irreprensibile Antonio Cassano è tornato a colpire. Stavolta ce l’ha con ultime dichiarazioni del ds del Cagliari Capozucca. “Capozucca? Si dovrebbe vergognare, non ci si comporta così!”: la risposta al veleno di Cassano! Antonio Cassano è tornato. E con lui, le sue dichiarazioni al veleno sì, ma fin troppo esagerate. L’obiettivo dell’ex Bari è quello di creare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) È tornato a colpire. Uno dei suoi ultimi bersagli era stato niente di meno che Cristiano Ronaldo in persona. Per un po’ però, si era messo l’anima in pace. Sembrava avesse detto “basta con le provocazioni e le risposte al: stavolta divento serio!”. E invece, questo noi giornalisti e voi cari lettori, ce lo siamo sognato: l’irreprensibile Antonio Cassano è tornato a colpire. Stavolta ce l’ha con ultime dichiarazioni del ds del. “? Sivergognare, non ci si comporta così!”: la risposta aldi Cassano! Antonio Cassano è tornato. E con lui, le sue dichiarazioni alsì, ma fin troppo esagerate. L’obiettivo delBari è quello di creare ...

