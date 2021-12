Build Back Biden, una presidenza da ricostruire (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro che brindisi di Natale. Per il presidente americano Joe Biden, dicembre è un mese feroce che consegna al 2022 un futuro tutto in salita. Alla doppia corsa della variante Omicron e dell’inflazione, si contrappone il naufragio del “Build Back Better” (BBB), il piano di spesa da quasi duemila miliardi di dollari in cui la Casa Bianca ha scelto di far confluire riforma del welfare e lotta al cambiamento climatico. Quel piano, almeno nella sua forma attuale, “è morto”, scrivono i giornali americani all’indomani del “grande rifiuto” annunciato dal senatore democratico Joe Manchin: senza il suo voto, il piano non ha alcuna possibilità di passare in Senato, il che apre una nuova fase di negoziati che si annunciano estenuanti. Per Biden, si tratta del colpo più ferale subito dalla sua presidenza sin qui. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro che brindisi di Natale. Per il presidente americano Joe, dicembre è un mese feroce che consegna al 2022 un futuro tutto in salita. Alla doppia corsa della variante Omicron e dell’inflazione, si contrappone il naufragio del “Better” (BBB), il piano di spesa da quasi duemila miliardi di dollari in cui la Casa Bianca ha scelto di far confluire riforma del welfare e lotta al cambiamento climatico. Quel piano, almeno nella sua forma attuale, “è morto”, scrivono i giornali americani all’indomani del “grande rifiuto” annunciato dal senatore democratico Joe Manchin: senza il suo voto, il piano non ha alcuna possibilità di passare in Senato, il che apre una nuova fase di negoziati che si annunciano estenuanti. Per, si tratta del colpo più ferale subito dalla suasin qui. ...

