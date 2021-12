Advertising

CiniLetizia : 'Brigitte Macron è un uomo': la première dame di Francia vittima di una fake transfobica - Luce_news : “Brigitte Macron è un uomo”: la première dame di Francia vittima di una fake transfobica - chima20178 : RT @SecolodItalia1: “Brigitte Macron è una transessuale”: la Première Dame denuncia haters e fake transfobica del web - RenaudPatrick9 : Allez Miche miche!!allez miche Miche?????? - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: «#brigitte macron è nata uomo», la first lady francese infuriata contro le fake-news: sporgerà denuncia -

Le discriminazioni non conoscono limiti né galanteria. E, parola di Gioacchino Rossini, la calunnia è un venticello ... A esser presa di mira, questa volta,, vittima di una fake transfobica . La première dame di Francia ha detto apertamente di avere intenzione di adire per vie legali nei confronti degli istigatori delle voci circolate su ...Parigi, 20 dic ? Non c'è pace per, ciclicamente fatta oggetto di chiacchiericci poco lusinghieri sulla propria persona. All'inizio, aspramente criticata per il consistente divario anagrafico tra lei e il marito ...French First Lady Brigitte Macron has said she'll take legal action following a report saying she was born a man began trending on Twitter.EMMANUEL MACRON's wife Brigitte has hit back at wild claims she was born male and is named Jean-Michel Trogneux - and is threatening legal action against those making the false allegations.