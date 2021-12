AXA Italia accelera sulle competenze digitali. Al via la seconda edizione del corso “Mastering Data for Insurance” per l'upskilling delle sue persone (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Milano, 20 dicembre 2021) - - Il Gruppo AXA Italia dedica ai propri dipendenti un corso di perfezionamento “Mastering Data for Insurance”, della durata di 1 anno, realizzato da SDA Bocconi School of Management. - 25 partecipanti coinvolti, di cui il 44% donne, con un'età fra i 26 e i 42 anni, appartenenti a tutte le funzioni aziendali; oltre 150 le ore di formazione, seguite dai project work. - AXA Italia mette al centro della sua strategia lo sviluppo delle competenze chiave per il futuro del lavoro, investendo sull'upskilling, in uno scenario in cui la trasformazione tecnologica e l'innovazione incidono sui paradigmi del settore assicurativo. Milano, 20 dicembre 2021 - Parte la seconda edizione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Milano, 20 dicembre 2021) - - Il Gruppo AXAdedica ai propri dipendenti undi perfezionamento “for”, della durata di 1 anno, realizzato da SDA Bocconi School of Management. - 25 partecipanti coinvolti, di cui il 44% donne, con un'età fra i 26 e i 42 anni, appartenenti a tutte le funzioni aziendali; oltre 150 le ore di formazione, seguite dai project work. - AXAmette al centro della sua strategia lo sviluppochiave per il futuro del lavoro, investendo sull', in uno scenario in cui la trasformazione tecnologica e l'innovazione incidono sui paradigmi del settore assicurativo. Milano, 20 dicembre 2021 - Parte ladel ...

