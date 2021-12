Ascolti tv 19 dicembre 2021: Amadeus vince in prima serata, poi Fazio e Hunziker (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ascolti tv: il game show di Rai1 davanti a Rai3 e Canale5 Rai1 si riprende la leadership degli Ascolti tv della domenica sera, dopo due settimane in sofferenza, vincendo con il game show Soliti ignoti – Speciale Telethon, condotto da Amadeus, che ha registrato il 18,58% di share media con 3,781 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,40% e 2 milioni con lo show Festa di Natale – Una serata per Telethon. Seconda posizione per Che tempo che fa su Rai3 con il 10,38% e 2,448 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa il 12,87% e 3 milioni. Chiude il podio la finale di All Together Now, vinta da Giacomo Voli, su Canale5 con il 13% e 2,031 milioni di contatti. Domenica scorsa il talent show condotto ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 dicembre 2021)tv: il game show di Rai1 davanti a Rai3 e Canale5 Rai1 si riprende la leadership deglitv della domenica sera, dopo due settimane in sofferenza,ndo con il game show Soliti ignoti – Speciale Telethon, condotto da, che ha registrato il 18,58% di share media con 3,781 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,40% e 2 milioni con lo show Festa di Natale – Unaper Telethon. Seconda posizione per Che tempo che fa su Rai3 con il 10,38% e 2,448 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabioaveva portato a casa il 12,87% e 3 milioni. Chiude il podio la finale di All Together Now, vinta da Giacomo Voli, su Canale5 con il 13% e 2,031 milioni di contatti. Domenica scorsa il talent show condotto ...

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - VelvetMagIta : #AscoltiTv 19 dicembre 2021: scopri i programmi più visti in prime time #VelvetMag #Velvet - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 dicembre 2021: Amadeus vince in prima serata, poi Fazio e Hunziker. “Soliti ignoti – Speciale Teletho… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 dicembre 2021: Amadeus vince in prima serata, poi Fazio e Hunziker. “Soliti ignoti – Speciale Teletho… - occhio_notizie : I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon batte la puntata finale di All Together Now 4 questa domenica sera… -