Ambasciatore Starace | in Russa ammirano Italia per lotta a pandemia

"Ammirazione" da parte delle autorita' russe per il modello Italiano contro la pandemia. Ne ha parlato con l'ANSA l'Ambasciatore d'Italia a Mosca, Giorgio Starace, a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, sottolineando che la Russia ha una percentuale di persone vaccinate fra i piu' basse al mondo.

La Russia ama Alba, le Langhe, il Roero e il Monferrato L'assessore al turismo della Città di Alba, Emanuele Bolla , riassume così l'appuntamento: "La collaborazione con l'Ambasciata Italia a Mosca, nella persona dell'ambasciatore Giorgio Starace, è ...

La Russia ama Alba, le Langhe, il Roero e il Monferrato La cena organizzata a Mosca da Comune ed Ente Turismo in collaborazione con l'Ambasciata Italiana, l'Enit e la Regione ha confermato quanto il tartufo e le eccellenze enogastronomiche siano apprezzate ...

