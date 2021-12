Alex Zanardi | è appena arrivato l’annuncio della moglie

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È passato poco più di un anno e mezzo da quando l'ex pilota di Formula 1 Alessandroè rimasto gravemente ferito in un incidente durante una gara di handbike nel giugno del 2020 e adesso il 55enne ha finalmente lasciato l'ospedale per tornare a casa dove continuerà la sua riabilitazione. Ad aggiornare sulle condizioni del campione paralimpico fornendo le ultime notizie è stata laDaniela in un'intervista rilasciata al gruppo BMW: "Un passo importante è stato cheè stato in grado di lasciare l'ospedale poche settimane fa ed è tornato a casa con noi ora. Abbiamo dovuto aspettare molto a lungo per questo e siamo molto contenti che sia stato possibile ora, anche se ci sono ancora soggiorni temporanei in cliniche speciali previste per il futuro, per eseguire speciali misure di riabilitazione in loco" ha infatti ...