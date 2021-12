Alex Zanardi è a casa Le parole della moglie Daniela Manni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione paralimpicoha passato un anno e mezzo in ospedale dopo l’incidente in handbike di giugno 2020, e ora passerà finalmente il Natale con la sua famiglia, a. L’annuncio del suo ritorno aè stato dato nel corsopremiazione dei Collari d’oro 2021 alla sala Sinopoli dell’auditorium Parcomusica a Roma da Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico. Laha inoltre rilasciato un comunicato stampa sul sito di BMW Italia, marchio di cuiè da molto tempo Brand Ambassador. “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzoha avuto intorno a sé solo persone ...