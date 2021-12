Vicenza | Giulia Rigon trovata morta nel camper Sospetto femminicidio | il compagno | “È caduta”

(Di domenica 19 dicembre 2021) La 31enne viveva con il, che si professa innocente. Ma la ricostruzione che non convince gli inquirenti, perché le lesioni non sembrano compatibili con un incidente domestico

BASSANO DEL GRAPPA (). Il suo corpo senza vita è stato trovato all'alba di questa mattina, 19 dicembre, in un ... Sono ancora incerti i contorni che avvolgono la morte diRigon, 31enne ...Ma pere il suo compagno, entrambi senza fissa dimora, quel camper era la 'casà dove trovare ... la provincia diè stata quella con i numeri più alti. Da settembre, infatti, questo ...BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Trovata morta dentro il camper in cui viveva, con una ferita alla fronte, segno di un colpo violento, forse inferto con un oggetto contundente. Ha in ...Appena cinque giorni dopo, a Montecchio Maggiore, Alessandra Zorzin (21 anni) veniva uccisa a casa sua dall’uomo con cui aveva una relazione Il 10 settembre Rita Amenze, a Noventa, veniva uccisa dal m ...