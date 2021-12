Variante Omicron | Italia in lista rossa Israele

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministero della Sanità israeliano ha raccomandato al governo di aggiungere altri 10 Paesi, tra i quali l’, nella “” delle destinazioni a rischio a causa del Covid mentre larischia di creare una nuova ondata. Secondo quanto riporta il Times of Israel, l’approvazione del divieto di viaggio con validità dal 22 dicembre è attesa nel consiglio dei ministri in corso. Gli altri 9 Paesi sono Stati Uniti, Germania, Belgio, Ungheria, Canada, Marocco, Portogallo, Svizzera e Turchia. Per viaggiare nei Paesi nella “” – in cui sono già inseriti Regno Unito, Danimarca, Francia, Spagna, la maggioranza dei Paesi dell’Africa, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Norvegia, Finlandia e Svezia, bisogna richiedere un permesso speciale da una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - successiEuropei : RT @ilpresidenthe: Una narrazione che va, una narrazione che viene. Bye bye variante Delta, benvenuta Omicron ?? - atimo13 : RT @flayawa: Se con 2 dosi di vaccino la copertura contro la variante Omicron è inferiore al 20%, per quale motivo dovremmo vaccinare i bam… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

AGI - 'C'è molto che ancora non sappiamo sulla' del nuovo coronavirus e 'potrebbe essere troppo tardi per reagire'. Cosi' sul Sunday Telegraph, il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, che oggi non ha escluso nuove ...Una progressione che fa paura, soprattutto per il rischio che la, come accaduto con la Delta, possa diventare prevalente anche nel nostro Paese. La spiegazione più chiara di come i ...La variante Omicron è diventata dominante tra i casi registrati in Irlanda. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo.Ricordiamoci, avverte, 'che il virus probabilmente resterà con noi per anni; che i vaccini stanno proteggendo dalla malattia severa (altrimenti oggi viaggeremmo sui 1000 morti al giorno) e che quindi ...