Serie A 2021: Milan – Napoli 0 a 1: per la Juventus 4° posto lontano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita di Serie A tra Milan e Napoli finisce 0 a 1 con un lampo di Elmas al 5° minuto del 1° tempo. Per la nostra Juventus il 4° posto rimane ancora lontano a 6 punti. Home Ad essere sincero, avrei desiderato una vittoria dei rossoneri. In tal modo, il Napoli sarebbe rimasto a 36 punti, e quindi a +5 da noi. Anche un pareggio sarebbe andato bene, dato che avremmo trovato Napoli e Atalanta appaiate a 37 punti. Niente da fare! Bisogna inseguire e vincere senza guardare la classifica! Purtroppo, i rossoneri stanno pagando un momento no. Con la vittoria, i napoletani li agganciano a 39 punti in classifica. L’Inter è capolista a 42 punti in solitaria. Per la nostra Juventus il percorso per raggiungere il 4° ... Leggi su baronijuventino (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita diA trafinisce 0 a 1 con un lampo di Elmas al 5° minuto del 1° tempo. Per la nostrail 4°rimane ancoraa 6 punti. Home Ad essere sincero, avrei desiderato una vittoria dei rossoneri. In tal modo, ilsarebbe rimasto a 36 punti, e quindi a +5 da noi. Anche un pareggio sarebbe andato bene, dato che avremmo trovatoe Atalanta appaiate a 37 punti. Niente da fare! Bisogna inseguire e vincere senza guardare la classifica! Purtroppo, i rossoneri stanno pagando un momento no. Con la vittoria, i napoletani li agganciano a 39 punti in classifica. L’Inter è capolista a 42 punti in solitaria. Per la nostrail percorso per raggiungere il 4° ...

Advertising

GoalItalia : Scudetto e primo posto in Serie A a fine anno?????? Nel 2021, l'Inter guarda tutte dall'alto in basso ????? - Gazzetta_it : Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - pallonatefaccia : Belton ha definito la serie di cause ricevute da Abramovich e altri oligarchi russi, oltre che dal colosso energeti… - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, tornano i controlli fiscali: diversi club a rischio penalizzazione -