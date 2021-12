Sarri pensa ad un azzurro per rinforzare la sua Lazio! (Di domenica 19 dicembre 2021) La Lazio è alla ricerca di un estremo difensore di affidabilità, dopo le prestazioni deludenti dell’ex Napoli Pepe Reina e considerando il contratto in scadenza di Thomas Strakosha. Il portiere albanese ha scalzato nelle gerarchie lo spagnolo, che a fine stagione potrebbe essere sostituito da un nuovo giocatore. L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa sapere che i biancocelesti starebbero monitorando Alex Meret. Alex Meret NapoliIl classe ’97 vive all’ombra di David Ospina, sempre più forte della titolarità affibbiatagli da Luciano Spalletti. Anche per questa ragione non si sblocca la trattativa per il rinnovo contrattuale e la Lazio del grande ex Sarri è pronta a mettere le mani proprio sul friulano. Non è escluso, inoltre, che i capitolini possano anticipare il colpo tra i pali già a gennaio, soprattutto nel caso dovessero venire a crearsi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) La Lazio è alla ricerca di un estremo difensore di affidabilità, dopo le prestazioni deludenti dell’ex Napoli Pepe Reina e considerando il contratto in scadenza di Thomas Strakosha. Il portiere albanese ha scalzato nelle gerarchie lo spagnolo, che a fine stagione potrebbe essere sostituito da un nuovo giocatore. L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa sapere che i biancocelesti starebbero monitorando Alex Meret. Alex Meret NapoliIl classe ’97 vive all’ombra di David Ospina, sempre più forte della titolarità affibbiatagli da Luciano Spalletti. Anche per questa ragione non si sblocca la trattativa per il rinnovo contrattuale e la Lazio del grande exè pronta a mettere le mani proprio sul friulano. Non è escluso, inoltre, che i capitolini possano anticipare il colpo tra i pali già a gennaio, soprattutto nel caso dovessero venire a crearsi ...

