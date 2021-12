Roma Scomparso da giorni | ritrovato cadavere in un’intercapedine | aveva mani e piedi legati

(Di domenica 19 dicembre 2021)– Erail 12 dicembre scorso. Da allora cercavano un 48enne di origine egiziana, fino al macabro ritrovamento ieri sera: il corpo dell’uomo è stato trovato in, nell’area delle case popolari di via Morandi a, vicino all’abitazione che il 48enneoccupato abusivamente. A rende ancora più raccapricciante il rinvenimento è stato il fatto che l’uomo avesse. I carabinieri di Montesacro indagano per omicidio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche ...

