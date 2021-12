Roma | auto contro un albero | morte due ragazze

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia a. Duedi 23 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 307, sononello schiantounintorno alle 5.30 di questa mattina in via Cilicia nella Capitale. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Incidente d'auto a #Roma, morte due ragazze.

Sul posto intervenute numerose pattuglie del Gruppo VI Torri della polizia locale di Capitale a cui sono affidate le attività di indagine. Incidente mortale all'alba in via Cilicia, zona San Giovanni, a Roma: un'automobile si è schiantata contro un albero, morte due ragazze ... Tragedia a Roma. Due ragazze italiane, di 19 e 23 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (non lontano da Appia Antica e Cristoforo Colombo). Le ...