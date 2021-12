QT Marshall | “Ecco com’è nato il match tra me e CM Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 dicembre 2021) Poter salire sul ring con CMed inoltre farlo a Chicago è un desiderio per molti performer al giorno d’oggi e QTpuò vantare di questo lusso. Il wrestler e coach della AEW ha raccontato di quando, incredulo, scoprì da Tony Khan che avrebbe dovuto affrontare il Best in The World a Dynamite. Una felice sorpresa, il racconto di QTAi microfoni di Barstool Sports in uno degli ultimi episodi di My Mom’s Basement by Robbie Fox, QTha raccontato di essere stato colto di sorpresa da Tony Khan mentre era in procinto di commentare Elevation.le sue parole: “Ero pronto per il commento di Elevation, quando Tony mi ha preso in disparte e mi ha detto:’ la prossima settimana tu affronterai CM’.” QTha reagito a ...