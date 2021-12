Pizzaiolo di 41 anni ucciso per rapina a Marsiglia

(Di domenica 19 dicembre 2021) Gesuel Mandaglio, 41, originario di Calolziocorte è stato brutalmente assassinato la sera del 28 novembre, a, all’uscita della pizzeria in cui lavorava, ma soltanto nelle ultime ore si è saputo della tragedia. Il suo corpo verrà riportato in Italia martedì e i funerali verranno celebrati a Torre de’ Busi dove vivono adesso i genitori. Dalle prime indagini, che sono ancora in corso, l’uomo sarebbe stato vittima di un tentativo di: colpito a morte con un coltello. Nei primi2000 Gesuel era stato tesserato per la Frimas Boxe di Calolziocorte, come pugile dilettante, e aveva sostenuto 6 match. Lascia nel dolore, oltre ai genitori, i fratelli Valentina, Francesca e Cristian. I funerali verranno celebrati mercoledì mattina alle 10 nella chiesa della frazione di San Gottardo a Torre De’ Busi.

Profondo cordoglio nelle comunità di Calolziocorte e Torre de' Busi per la morte di Gesuel Mandaglio, 41 anni, assassinato con diverse coltellate a Marsiglia, in quella che par ...