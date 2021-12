NRoma | Zaniolo a segno per la prima volta al 34° tiro effettuato in questo campionato

Leggi su footdata

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nicolòè andato aper laal 34°in; la sua marcatura è arrivata 514 giorni dopo la precedente in Serie A (luglio 2020 contro la SPAL). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorsocon il Chelsea. La Roma ha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per lada agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). L’Atalanta non perdeva una gara interna di Serie A con un margine di almeno tre gol da maggio 2015 (1-4 contro il Genoa). La Roma non segnava quattro gol contro l’Atalanta in Serie A da maggio 1997 ...