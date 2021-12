MotoGP, Joan Mir: “Non potevo fare di meglio. Tutti dovrebbero vivere certe situazioni prima di commentare” (Di domenica 19 dicembre 2021) Joan Mir resta concentrato sui suoi obiettivi a poco più di un mese dal termine del Motomondiale 2021. Il portacolori della Suzuki ha concluso al terzo posto la stagione, un campionato che più volte lo ha visto in difficoltà nel raffronto contro Ducati e Yamaha. Il campione del mondo 2020 ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “E’ vero che non ho vinto, ma nessuno può dire è che io non abbia tirato fuori il 100% dalla moto. Nonostante tutto è ovvio che io sia molto deluso dopo Valencia”. Il maiorchino ha continuato dicendo: “Non potevo fare di meglio. Se qualcuno dice che ho fatto la peggior difesa del titolo della storia, buon per lui. Penso che Tutti dovrebbero vivere certe situazioni prima di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)Mir resta concentrato sui suoi obiettivi a poco più di un mese dal termine del Motomondiale 2021. Il portacolori della Suzuki ha concluso al terzo posto la stagione, un campionato che più volte lo ha visto in difficoltà nel raffronto contro Ducati e Yamaha. Il campione del mondo 2020 ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “E’ vero che non ho vinto, ma nessuno può dire è che io non abbia tirato fuori il 100% dalla moto. Nonostante tutto è ovvio che io sia molto deluso dopo Valencia”. Il maiorchino ha continuato dicendo: “Nondi. Se qualcuno dice che ho fatto la peggior difesa del titolo della storia, buon per lui. Penso chedi ...

