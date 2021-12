Milan-Napoli, formazioni: Petagna e Lozano titolari, Mertens in panchina (Di domenica 19 dicembre 2021) Mertens in panchina, Petagna e Lozano titolari. Novità nell’undici che Spalletti ha scelto per Milan-Napoli. A centrocampo Demme e Anguissa. Confermato Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra. Napoli: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Demme, Anguissa, Lozano, Zielinski, Elmas, Petagna. StartingXI: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Demme, Anguissa, Lozano, Zielinski, Elmas, Petagna.#MilanNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IHG7CG18gJ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 19, 2021 Milan: Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021)in. Novità nell’undici che Spalletti ha scelto per. A centrocampo Demme e Anguissa. Confermato Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra.: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Demme, Anguissa,, Zielinski, Elmas,. StartingXI: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Demme, Anguissa,, Zielinski, Elmas,.##ForzaSempre pic.twitter.com/IHG7CG18gJ — Official SSC(@ssc) December 19, 2021: Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, ...

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - therealcelate : Il mio pronostico su Milan Napoli è 2-1 marcatori Junior Messias,H. Lozano #campionatopronostici @pronostici22 - cn1926it : #MilanNapoli, le formazioni ufficiali: #Spalletti spariglia le carte, #Mertens in panchina -