Locatelli | ' I vaccini non hanno fallito | hanno salvato vite Ora altre misure per contenere i casi'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Covid, si va verso nuove restrizioni dalle mascherine all'aperto al tampone anche per i vaccinati: per Franco, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, per ora ...

Advertising

HuffPostItalia : Locatelli: 'Senza i vaccini, moltissime altre persone avrebbero perso la vita' - anna30048679 : RT @ImolaOggi: Covid, Locatelli: 'L'aumento dei contagi non è un fallimento dei vaccini' però 'è assolutamente cruciale che il maggior nume… - ImolaOggi : Covid, Locatelli: 'L'aumento dei contagi non è un fallimento dei vaccini' però 'è assolutamente cruciale che il mag… - mimich58 : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Senza i vaccini, moltissime altre persone avrebbero perso la vita' - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Senza i vaccini, moltissime altre persone avrebbero perso la vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli vaccini

...in linea con la progressione delle strette a cui siamo stati abituati dall'arrivo dei. Le ... Francoche, nei giorni scorsi, proponeva di adottare la stessa soluzione per teatri e ...Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Franco, coordinatore del Cts. "Per ... Ihanno fallito? "Assolutamente no e lo affermo con forza. L'aumento dei casi non deve ...Il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "Cruciale che, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di persone ricevano le terze dosi che conferiscono elevatissima ...Variante Omicro. Locatelli, favorevole alla mascherina all'aperto, spinge sulla terza dose considerata "la miglior tutela" contro il Covid ...