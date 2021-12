L’allarme in Campania per la variante Omicron: «Un focolaio nato dopo il viaggio di un liceo in Irlanda» (Di domenica 19 dicembre 2021) 69 tra liceali e accompagnatori partiti il 28 novembre scorso per l’Irlanda: 35 sono positivi al Coronavirus e due hanno la variante Omicron. La storia degli studenti del liceo De Carlo a Giugliano la racconta oggi il Mattino: la dirigente scolastica Carmela Mugione ha spiegato al quotidiano che «quando sono partiti la situazione era abbastanza tranquilla» e ha scaricato sugli organi collegiali il via libera al viaggio poiché «i genitori si assumono la responsabilità». Sui social network intanto i familiari difendono la propria scelta di far partire il gruppo in viaggio studio in Irlanda e chi invece si è pentito. Intanto due studentesse di 14 anni sono risultate positive alla nuova variante. Hanno avuto sintomi lievi e nel frattempo ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) 69 tra liceali e accompagri partiti il 28 novembre scorso per l’: 35 sono positivi al Coronavirus e due hanno la. La storia degli studenti delDe Carlo a Giugliano la racconta oggi il Mattino: la dirigente scolastica Carmela Mugione ha spiegato al quotidiano che «quando sono partiti la situazione era abbastanza tranquilla» e ha scaricato sugli organi collegiali il via libera alpoiché «i genitori si assumono la responsabilità». Sui social network intanto i familiari difendono la propria scelta di far partire il gruppo instudio ine chi invece si è pentito. Intanto due studentesse di 14 anni sono risultate positive alla nuova. Hanno avuto sintomi lievi e nel frattempo ...

