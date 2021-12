La conferma di Dazn | dalla prossima stagione stop alla doppia utenza «Fatto un uso scorretto dei nostri abbonamenti»

(Di domenica 19 dicembre 2021)chenon sarà più possibile utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui i due dispositivi siano collegati allo stesso indirizzo IP, cioè nella stessa abitazione. A spiegarlo è Veronica Di Quattro, chief revenue officer Europe di, piattaforma che detiene i diritti della Serie A di calcio: «Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile», ha detto a Milano Finanza. «La concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in mododa utenti che mettono in vendita una ...

Advertising

Nicola89144151 : - gigavisor : Dazn: dal 2022 si cambia: «No alla condivisione delle password». Allo studio abbonamenti diversi - Signor_Smith : Dazn, dal 2022 si cambia: allo studio abbonamenti diversi. Pare addirittura, ma non c'è conferma, che ce ne potrebb… - Peppe_Doronzo : La conferma di Dazn: dalla prossima stagione stop alla doppia utenza. «Fatto un uso scorretto dei nostri abbonament… - Gazzettino : #dazn, stop doppia utenza dalla prossima stagione: arriva la conferma. Cosa cambia -

Ultime Notizie dalla rete : conferma Dazn

, addio abbonamento condiviso: ecco da quandoLa gara sarà trasmessa in diretta su. Telecronaca di Riccardo Mancini. Al suo fianco, nel ... A centrocampoper McKennie e Rabiot mentre in difesa ci saranno ancora Bonucci e de Ligt. Nel ...Dazn conferma: dal 2022-2023 addio alla doppia utenza, a meno di scegliere un abbonamento più costoso. La conferma arriva direttamente da Veronica Diquattro Chief revenue officer Europe e Ceo per l’It ...33° gol nell’anno solare per Dusan Vlahovic in Fiorentina-Sassuolo, come Cristiano Ronaldo. Mostruoso Vlahovic che ha riaperto il match anche con una scarpa slacciata. Inarrestabile. Dusan Vlahovic an ...