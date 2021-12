Incidenti sul lavoro senza fine | tre operai morti a Torino per il crollo di una gru

Advertising

petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio delle vittime di lavoro di oggi. Gli incidenti a Ischia e nel Salernitano, nel Taranti… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 53 anni, è morto in un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Sarebbe stato co… - paolocol1 : RT @pasquino2000: Ancora tre omicidi oggi a #Torino, ma li chiameranno incidenti sul lavoro. Produci, consuma, crepa. - bugsbonny76 : RT @Blackmb7passi: Rossella Mastromartino muore a 36 anni, dopo un turno di notte, investita su di una strada poco illuminata. Scarsa illum… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul

Torino sconvolta per la tragedialavoro di ieri mattina dove una gru è crollata provocando la morte di 3 operai e il ferimento di altre 3 persone. È l'ennesimo incidentelavoro: Da gennaio a ottobre sono state oltre mille le vittime. Per i sindacati una strage indegna...2 che in quel tratto assume il nome di via Francesca già teatro in passato di gravi. ... Una pattuglia dei Carabinieri è arrivata immediatamenteposto e il brigadiere è balzato senza ...Un uomo di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sull’Autostrada A1 tra San Giuliano e San Donato, alle porte di Milano ...Crolla gru a Torino, chi sono le vittime: due 50enni e un 20enne. La procura indaga per stabilire le cause del crollo ...