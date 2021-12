“Ha preso a calci la…”: Vlahovic, reazione furiosa col Sassuolo (Di domenica 19 dicembre 2021) Momento di stizza per Vlahovic durante Fiorentina-Sassuolo: al momento del cambio il serbo calcia la bottiglina. L’ultima sfida di campionato non è andata come la Fiorentina prospettava. Il Sassuolo, infatti, nel primo tempo è andato in vantaggio due volte, salvo poi assistere alla rimonta viola nella seconda frazione di gioco. Non è stata un’impresa facile per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Momento di stizza perdurante Fiorentina-: al momento del cambio il serboa la bottiglina. L’ultima sfida di campionato non è andata come la Fiorentina prospettava. Il, infatti, nel primo tempo è andato in vantaggio due volte, salvo poi assistere alla rimonta viola nella seconda frazione di gioco. Non è stata un’impresa facile per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

repubblica : Bengalese preso a calci in faccia e poi filmato. Ora il processo al trapper Sayanbull e ai suoi tre amici [di Andre… - thecoolmauri : RT @luca_tessitore: Punizioni esemplari per i viziati che si credono fighi invece sono... Bengalese preso a calci in faccia e poi filmato.… - luca_tessitore : Punizioni esemplari per i viziati che si credono fighi invece sono... Bengalese preso a calci in faccia e poi filma… - serenel14278447 : ?? Basta guardarli. Bengalese preso a calci in faccia e poi filmato. Ora il processo al trapper Sayanbull e ai suoi… - ADDuca1100 : RT @autocostruttore: Violenza sessuale a Napoli in pieno giorno, arrestato 28enne del Gambia. Avrebbe anche preso a calci la vittima a terr… -