GF Vip, l’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero attacca Soleil Sorge: vecchie ruggini [FOTO] (Di domenica 19 dicembre 2021) Le dirette del Grande Fratello Vip ci tengono compagnia ormai da ben tre mesi, e noi tutti abbiamo ad oggi un profilo sempre più netto dei concorrenti del reality show, quasi come se appartenessero un po’ alla routine quotidiana dei telespettatori, fedeli al programma condotto da Alfonso Signorini. Ma a conoscere profili ancor più intimi … L'articolo GF Vip, l’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero attacca Soleil Sorge: vecchie ruggini FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 dicembre 2021) Le dirette del Grande Fratello Vip ci tengono compagnia ormai da ben tre mesi, e noi tutti abbiamo ad oggi un profilo sempre più netto dei concorrenti del reality show, quasi come se appartenessero un po’ alla routine quotidiana dei telespettatori, fedeli al programma condotto da Alfonso Signorini. Ma a conoscere profili ancor più intimi … L'articolo GF Vip,diproviene da Velvet Gossip.

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, Federica Calemme entra in Casa e l'ex fidanzato scrive sui social 'Il fatto che io ci sia o meno non cambia… - blogtivvu : Chi è Mario Agliata? L’ex fidanzato di Federica Calemme del GF Vip scrive un singolare messaggio… - nexusSEI_6 : RT @aleoricchio: 'Non mi sono mai piaciuti gli ex calciatori ex allenatori o tifosi vip che danno giudizi da fuori perché quello che succed… - ChiccoseDOC : Dai social.. i 3 nuovi ingressi “vip” aggiunti ieri nella diretta del #GrandeFratelloVip: #EvaGrimaldi, l’ex corteg… -