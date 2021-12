Eva Grimaldi provoca Miriana Trevisan: "Ma Biagio non stava con te?" (Di domenica 19 dicembre 2021) Eva Grimaldi, nonostante sia appena entrata in casa GF Vip 6, ha iniziato a insinuarsi nelle dinamiche di gioco immediatamente, tenendo conto di tutti gli altri concorrenti esterni, compresa la complicità tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, non ha perso tempo a stuzzicare la showgirl con delle domande un po' particolari. La nuova gieffina, durante una conversazione con l'ex moglie del cantante Pago (uno degli esclusi da Amadeus al festival di Sanremo) e in merito al rapporto che ha sviluppato con Biagio nei giorni scorsi, le ha detto: "Pensavo che stavate insieme sul serio, perché dormite insieme, vi accarezzate." Durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, tra le new entry c'è anche Eva Grimaldi a varcare la porta rossa come nuova concorrente. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 dicembre 2021) Eva, nonostante sia appena entrata in casa GF Vip 6, ha iniziato a insinuarsi nelle dinamiche di gioco immediatamente, tenendo conto di tutti gli altri concorrenti esterni, compresa la complicità traD'Anelli, non ha perso tempo a stuzzicare la showgirl con delle domande un po' particolari. La nuova gieffina, durante una conversazione con l'ex moglie del cantante Pago (uno degli esclusi da Amadeus al festival di Sanremo) e in merito al rapporto che ha sviluppato connei giorni scorsi, le ha detto: "Pensavo chete insieme sul serio, perché dormite insieme, vi accarezzate." Durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, tra le new entry c'è anche Evaa varcare la porta rossa come nuova concorrente. ...

