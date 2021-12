Dionisi: «Pareggio giusto, con maggiore cinismo avremmo vinto» (Di domenica 19 dicembre 2021) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo il Pareggio contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo il Pareggio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a DAZN. MATCH – «Siamo stati squadra oggi. Abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo messo in difficoltà anche noi la Fiorentina. Per questo il pari è giusto, anzi forse dovremmo essere un po’ arrabbiati per aver sciupato i due gol di vantaggio. Conoscevamo le qualità della Fiorentina e per questo vedo non solo le cose negative ma anche quelle positive. Con un po’ più cinici nel secondo tempo avremmo vinto». SUPERIORITA NUMERICA – «Abbiamo rallentato il gioco facendo ciò che voleva la Fiorentina. In questo modo abbiamo rischiato delle ripartenze pericolose. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo ilcontro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo ilcontro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a DAZN. MATCH – «Siamo stati squadra oggi. Abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo messo in difficoltà anche noi la Fiorentina. Per questo il pari è, anzi forse dovremmo essere un po’ arrabbiati per aver sciupato i due gol di vantaggio. Conoscevamo le qualità della Fiorentina e per questo vedo non solo le cose negative ma anche quelle positive. Con un po’ più cinici nel secondo tempo». SUPERIORITA NUMERICA – «Abbiamo rallentato il gioco facendo ciò che voleva la Fiorentina. In questo modo abbiamo rischiato delle ripartenze pericolose. ...

