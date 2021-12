Crollo gru | area sotto sequestro | vigili fuoco al lavoro

Advertising

lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - TOSADORIDANIELA : RT @lauraboldrini: Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazzo di… - PaoloBorg : RT @ilriformista: L'ultimo giorno di lavoro di Roberto, Marco e Filippo #gru #Torino #operai -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo gru

È stato messo sotto sequestro a Torino il tratto di via Genova dove ieri ildi unaha provocato la morte di tre operai e il ferimento di altre tre persone. L'area è transennata e presidiata da vigili del fuoco e polizia municipale. Ai residenti, secondo quanto ...Torino sconvolta per la tragedia sul lavoro di ieri mattina dove unaè crollata provocando la morte di 3 operai e il ferimento di altre 3 persone. È l'ennesimo incidente sul lavoro: Da gennaio a ottobre sono state oltre mille le vittime. Per i sindacati una strage ...(ANSA) - TORINO, 19 DIC - È stato messo sotto sequestro a Torino il tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru ha provocato la morte di tre operai e il ferimento di altre tre persone.Crolla gru a Torino, chi sono le vittime: due 50enni e un 20enne. La procura indaga per stabilire le cause del crollo ...