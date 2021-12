Critica politica, non diffamazione: assolti gli ex consiglieri di Gorle (Di domenica 19 dicembre 2021) Gorle. Sono stati assolti gli ex consiglieri del gruppo “La Nostra Gorle” Marco Filisetti, Lidia Redaelli e Loredana Belotti, difesi dagli avvocati Carlo Foglieni e Valentina Mondini, dall’accusa di diffamazione aggravata da parte del vicesindaco di Gorle Carla Cordioli, esponente del gruppo Uniti per Gorle guidato dall’attuale sindaco Giovanni Testa. Cordioli accusava gli ex consiglieri di aver diffuso un volantino altamente diffamatorio in quanto, denunciava la vicesindaco, la si accusava di voto di scambio, di corruzione e di abuso d’ufficio. La difesa degli ex consiglieri ha ribadito che con il volantino si era censurata la scelta di affidare il servizio dei corsi per adulti all’associazione privata “Terza Università” e di affidare ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 dicembre 2021). Sono statigli exdel gruppo “La Nostra” Marco Filisetti, Lidia Redaelli e Loredana Belotti, difesi dagli avvocati Carlo Foglieni e Valentina Mondini, dall’accusa diaggravata da parte del vicesindaco diCarla Cordioli, esponente del gruppo Uniti perguidato dall’attuale sindaco Giovanni Testa. Cordioli accusava gli exdi aver diffuso un volantino altamente diffamatorio in quanto, denunciava la vicesindaco, la si accusava di voto di scambio, di corruzione e di abuso d’ufficio. La difesa degli exha ribadito che con il volantino si era censurata la scelta di affidare il servizio dei corsi per adulti all’associazione privata “Terza Università” e di affidare ...

Advertising

LoGnuSagace : @Sporvino1 @chiadegli Posso aggiungere che in questo caso mi sembra si tratti di 'tifo spudorato verso la propria a… - La_Neutrina : Sono stanca di sentir dire, riferendosi a una riforma importante, che gli studenti, le famiglie, i docenti non hann… - giopalo : @FiorellaMannoia @TizianaBarilla Non ho letto le motivazioni ma se questo è il succo del discorso mi sembra più una… - tizianacampodon : RT @ziggymagenta_d: @semioticmonkey Rt un pezzo di 'roba tua', potrebbe non succedere mai più ?? Più che 'che pezzone', direi 'che video!' :… - ziggymagenta_d : @semioticmonkey Rt un pezzo di 'roba tua', potrebbe non succedere mai più ?? Più che 'che pezzone', direi 'che video… -

Ultime Notizie dalla rete : Critica politica Cloaca. Icone dell'arte e della merce ... "prosecuzione della politica e dell'arte con gli strumenti più opportuni ne teatro di guerra in ... quanto inutili, tautologiche lungaggini con cui tanta critica d'arte finisce per nascondere il ...

Centrafrica. Dai processi per i massacri ai nuovi scenari del gruppo Wagner Una volta al potere, i Seleka attuano una politica di aggressioni e di terrore, prendendo di mira i ... La fase critica dei massacri si è interrotta nel 2014 con la missione Minusca delle Nazioni Unite, ...

Il Pd di Stienta ha voglia di politica, ma critica la direzione provinciale RovigoOggi.it Quattro casi di variante Omicron in Slovenia Cluster scoperto a Lubiana. L'appello del capo della task force sulle infezioni: La fase è critica, si acceleri sulle terze .... Come ha precisato Miroslav Petrovec , capo del laboratorio per la diagn ...

Perché in Italia manca ancora un pensiero critico sulla moda Non solo non sembra esistere un’abitudine critica verso il sistema moda ma si fa difficoltà a trovare voci dissenzienti che esprimano in maniera libera giudizi articolati e magari non positivi nei con ...

... "prosecuzione dellae dell'arte con gli strumenti più opportuni ne teatro di guerra in ... quanto inutili, tautologiche lungaggini con cui tantad'arte finisce per nascondere il ...Una volta al potere, i Seleka attuano unadi aggressioni e di terrore, prendendo di mira i ... La fasedei massacri si è interrotta nel 2014 con la missione Minusca delle Nazioni Unite, ...Cluster scoperto a Lubiana. L'appello del capo della task force sulle infezioni: La fase è critica, si acceleri sulle terze .... Come ha precisato Miroslav Petrovec , capo del laboratorio per la diagn ...Non solo non sembra esistere un’abitudine critica verso il sistema moda ma si fa difficoltà a trovare voci dissenzienti che esprimano in maniera libera giudizi articolati e magari non positivi nei con ...