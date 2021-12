Covid in Campania, nuova ordinanza De Luca: vietate le feste anche nei locali al chiuso (Di domenica 19 dicembre 2021) Un'altra stretta. Dopo l'ordinanza dei giorni scorsi che vietava feste in piazza e consumo di cibo e bevande all'aperto, nelle prossime ore il governatore Vincenzo De Luca... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 dicembre 2021) Un'altra stretta. Dopo l'dei giorni scorsi che vietavain piazza e consumo di cibo e bevande all'aperto, nelle prossime ore il governatore Vincenzo De...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA M… - brighi3D : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA MASCH… - MariannaCafier1 : In Campania il Super Green-Pass è diverso da quello in vigore nel resto d'Italia, con più restrizioni e divieti. Ab… -