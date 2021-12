Clizia Incorvaia e la rivelazione sconfortante: i fan si stringono attorno a lei (Di domenica 19 dicembre 2021) Clizia Incorvaia si è confessata in un post sul suo profilo Instagram. Una dolorosa rivelazione che le sta facendo vivere momenti di grande ansia. Cosa è accaduto alla compagna di Paolo Ciavarro? Clizia-Incorvaia-AltranotiziaNell’epoca della pandemia in un attimo la vita può subire bruschi scossoni. Si conosce la realtà, si sa che fuori dalle nostre abitazioni c’è un virus che diventa sempre più contagioso. Dopo la variante Delta, ecco quella denominata Omicron. Sappiamo che è presente fuori dalle nostre mura, ci auguriamo sempre che rimanga lì e che non entri mai a contagiare i nostri cari. Lo ha sperato, e tanto, anche Clizia Incorvaia. Soltanto che il virus Covid-19 non ha occhi, né orecchie, né, tantomeno, sensibilità. Entra ovunque ed attacca ... Leggi su altranotizia (Di domenica 19 dicembre 2021)si è confessata in un post sul suo profilo Instagram. Una dolorosache le sta facendo vivere momenti di grande ansia. Cosa è accaduto alla compagna di Paolo Ciavarro?-AltranotiziaNell’epoca della pandemia in un attimo la vita può subire bruschi scossoni. Si conosce la realtà, si sa che fuori dalle nostre abitazioni c’è un virus che diventa sempre più contagioso. Dopo la variante Delta, ecco quella denominata Omicron. Sappiamo che è presente fuori dalle nostre mura, ci auguriamo sempre che rimanga lì e che non entri mai a contagiare i nostri cari. Lo ha sperato, e tanto, anche. Soltanto che il virus Covid-19 non ha occhi, né orecchie, né, tantomeno, sensibilità. Entra ovunque ed attacca ...

