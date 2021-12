Basket, Serie A1 2021/2022: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 76-70, cronaca e tabellino (Di domenica 19 dicembre 2021) Il tabellino e la cronaca di Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, derby e big match della dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022. Le V nere rispettano il pronostico della vigilia e si impongono 76-70, rafforzando il secondo posto in classifica. Prova d’orgoglio da parte della Fortitudo, che ci prova in tutti i modi e arriva a giocarsela negli ultimi due minuti, quando però la maggiore qualità dei giocatori di Scariolo ha la meglio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON La cronaca – Parte forte la Virtus, che mette a ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ile ladi, derby e big match della dodicesima giornata dellaA1. Le V nere rispettano il pronostico della vigilia e si impongono 76-70, rafforzando il secondo posto in classifica. Prova d’orgoglio da parte della, che ci prova in tutti i modi e arriva a giocarsela negli ultimi due minuti, quando però la maggiore qualità dei giocatori di Scariolo ha la meglio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON La– Parte forte la, che mette a ...

